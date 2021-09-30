İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, B.M, B.G, G.M ve E.M. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

El konulan silahlar, kriminal incelemeye alınacak.