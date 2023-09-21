Muş’ta silajlık mısır hasadına başlandı

Bir milyon 200 bin civarında küçükbaş ve 3 bin büyükbaş hayvan varlığı ile Türkiye’nin önemli hayvancılık kentlerinden biri olan Muş’ta 36 bin dekara ekilen silajlık mısırın hasadına başlandı.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün düzenlediği programda, Muş Valisi Avni Çakır'ın biçerdöver makinasının direksiyonuna geçmesi ile hasat başladı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Vali Çakır, sözleşmeli tarımın yaygınlaşması ile çiftçinin teknik yönden desteklenmesinin başarıyı getireceğini ifade ederek, “Türkiye’nin en bereketli 3’üncü büyük ovasına sahibiz. Devlet olarak biz bu verimli toprakların önemini biliyoruz. Muş Ovasının yüzde 45 olan sulama alanlarını projelerimizle hayata geçirdiğimizde, hedefimiz ilk etapta yüzde 55, daha sonra ise yüzde 100'dür. Tarımın yanı sıra bölgemiz hayvancılık bölgesidir. Dolayısıyla hayvancılığın gelişmesi yönünde bu yem bitkileri çok önemli. Ben Türkiye’nin her yerini karış karış bilen biri olarak Muş’un bereketli topraklarında yetişen böyle bereketli mahsul görmedim. Dolasıyla bu topraklarımızın bereketini de gösteriyor. Sözleşmeli tarımın yaygınlaşması için çiftçilerimizin teknik yönden desteklenmesi bize başarıyı getirir. Muş’u tarımla Çukurova’dan sonra Anadolu ve Ege ile yarışır bir halde görmek için el ele vereceğiz” dedi.



Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise yaptığı konuşmasında, Muş’ta büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı bakımından çok iyi bir yerde olduğunu söyledi. Gün, ”İlimiz ve ülkemiz açısından hayvanların kaba yem ile beslenmesi çok önemli bir yer tutmaktadır. Bunlardan biri de silajlık mısırdır. Özellikle süt sığırcılığı ile silajlık mısırın büyük bir önemi vardır. 2023 yılında silajlık mısır ekiminde ilimizde 36 bin dekar alanda 240 bin ton hasat beklemekteyiz. Bu da il ekonomisine 260 milyon lira katkıda bulunacaktır” diye konuştu.