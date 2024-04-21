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Güncel
AA 21.04.2024 16:34

Muş'ta çam fidanları toprakla buluşturuldu

Muş Valiliği ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Muş'ta çam fidanları toprakla buluşturuldu

Tarihi Murat Köprüsü'ndeki Sultan Alparslan Parkı'nda düzenlenen programda 270 çam fidanı toprakla buluşturuldu, can suyu verildi.

Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Orman İşletme Müdürü Ufuk Çelik ve kurum amirleri, öğrencilerle fidan dikti.

Çakır, Muş'un en önemli mesire alanlarından biri olan Murat Köprüsü'ndeki Sultan Alparslan Parkı'nda güzel bir etkinlik için bir araya geldiklerini söyledi.

Doğayı gelecek nesillere daha güçlü ve temiz bırakmaları gerektiğini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Değerli arkadaşlarım, ecdadımız her zaman için tabiatı, yeşili korumuş, her fırsatta her yere tohum ekmiş, ağaç dikmiş ve bize bu cennet vatanı emanet etmiş. Bizler de aldığımız bu bayrağı, bu güzel ülkeyi gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir, daha yeşil bırakmak durumundayız. Farklı etkinliklerle yeşillendirme çalışmalarına katkı vermemiz lazım. Her bir vatandaşımız evinin bahçesine de ağaç, fidan dikerek Çevresini yeşillendirmesi lazım."

Fidanları toprakla buluşturduklarını ifade eden Çakır, "Daha sonra fidan dikme çalışmalarımız peyderpey devam edecek. Aramızda öğrenci kardeşlerimiz var. Onlar da çok heyecanlı. İnşallah yarın öbür gün çocuklarıyla, eşleriyle, torunlarıyla buraya geldiklerinde de bu fidanları biz diktik diyecekler. Geleceğimize güzel bir miras bırakmak istiyoruz." dedi.

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