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Güncel
AA 21.04.2024 15:52

Karabük'te trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'te trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

M.Ö. (65) idaresindeki otomobil, Karabük-Ankara kara yolunun Burunsuz köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Safranbolu ilçesindeki kazada ise A.G. idaresindeki traktör, önce Hacıhalil Mahallesi Asmazlar Caddesi Kalealtı İlkokulu önünde park halindeki otomobile, ardından yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü A.G. Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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