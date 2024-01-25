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Güncel
İHA 25.01.2024 18:39

Muş'ta 241 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 241 köy yolu ulaşıma kapanırken, merada otlatılan keçiler ise kara yakalandı.

Muş'ta 241 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle 241 köy yolu ulaşıma kapanırken, merada otlatılan keçiler ise kara yakalandı. Etkili olan kar yağışı kısa sürede kent merkezini beyaza bürürken, sabahın ilk ışıkları ile ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

Öte yandan, Korkut ilçesine yaklaşık 45 kilometre mesafede bulunan Yolgözler köyünde rahatsızlanan 6 yaşındaki Zehra Kaya’nın yakınları, kardan kapanan köy yolunun açılması için Muş İl Özel İdaresinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, köy yolunun bir an önce ulaşıma açılması için çalışma yürüttü. İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla hasta 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava şartları nedeniyle 241 köy yolunun kapandığını belirtti. Yentür, ekiplerin yolları açmak için sahada çalıştığını kaydetti. Kent sakinlerinden Can Tuzcu ise karın yağmasına en çok çocukların sevindiğini belirterek, `Yağışın yarıyıl tatiline denk gelmesi iyi oldu. Çocuklar mutlu olacaklar` dedi.

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