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Güncel
AA 25.01.2024 18:12

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü uygulama noktasında A.R.A'nın aracını durdurdu.

Şüphelinin aracında ve üst aramasında 398 uyuşturucu hap, 310 gram esrar ve tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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