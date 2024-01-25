Çok Bulutlu 1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 25.01.2024 17:56

Geri geri manevra yapan yolcu otobüsü anne ve 3 yaşındaki çocuğunun ayaklarını ezdi

Aksaray'da terminalden çıkış yaptığı esnada geri manevra yapan yolcu otobüsü çarparak düşürdüğü anne ve 3 yaşındaki çocuğun ayaklarını ezdi.

Geri geri manevra yapan yolcu otobüsü anne ve 3 yaşındaki çocuğunun ayaklarını ezdi

Kaza, Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞOT) içerisinde meydana geldi.

Aksaray'dan yolcuları aldıktan sonra Konya'ya hareket eden Şaban A. (45) idaresindeki yolcu otobüsü geri manevra yaptığı esnada Ebru Ş. (20) ve kucağındaki oğlu Mert Ş.'ye (3) çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden kadın çocuğu ile yere düşerken, yolcu otobüsünün arka tekeri anne ve çocuğunun ayaklarını ezdi.

Anne ve çocuğunu aldırış etmeden yoluna devam eden sürücü terminalden hızla ayrılırken, kazayı gören terminaldeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı anne ve çocuğu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Çocuğunu kucağından bırakmayan anne, sedye ile acile taşınırken, `Göz göre, göre ayağımızın üstünden geçti. Direk göz göre göre kaçtı. Ne ambulans çağırdı, ne bir şey yaptı` dedi. Anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Konya istikametine giden sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

ETİKETLER
Aksaray
Sıradaki Haber
Akhisar'da zeytin budama kursunu tamamlayanlara sepet dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:27
Pentagon: Irak'taki ABD askerlerinin durumu için taraflar görüşmelere başlayacak
19:08
BM: İnsanların karınlarını doyuracak yiyecek bulamadığı Gazze'de durum çok trajik
19:33
Emeklilere yüzde 49,25 zam Meclis'te kabul edildi
18:52
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:51
Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 10 firma hakkında soruşturma açıldı
18:13
Hırsızlıktan 346 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
FOTO FOKUS
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ