Geri geri manevra yapan yolcu otobüsü anne ve 3 yaşındaki çocuğunun ayaklarını ezdi

Kaza, Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞOT) içerisinde meydana geldi.

Aksaray'dan yolcuları aldıktan sonra Konya'ya hareket eden Şaban A. (45) idaresindeki yolcu otobüsü geri manevra yaptığı esnada Ebru Ş. (20) ve kucağındaki oğlu Mert Ş.'ye (3) çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden kadın çocuğu ile yere düşerken, yolcu otobüsünün arka tekeri anne ve çocuğunun ayaklarını ezdi.

Anne ve çocuğunu aldırış etmeden yoluna devam eden sürücü terminalden hızla ayrılırken, kazayı gören terminaldeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı anne ve çocuğu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Çocuğunu kucağından bırakmayan anne, sedye ile acile taşınırken, `Göz göre, göre ayağımızın üstünden geçti. Direk göz göre göre kaçtı. Ne ambulans çağırdı, ne bir şey yaptı` dedi. Anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Konya istikametine giden sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.