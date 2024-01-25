Çok Bulutlu 1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.01.2024 18:27

Salda Gölü çevresinde bisiklet turu organizasyonlarının yapılması hedefleniyor

Burdur Valisi Türker Öksüz, Salda Gölü çevresinde 15 kilometrelik paylaşımlı bisiklet yolu yaptıklarını, gölün çevresindeki yolu tamamlayıp ulusal ve uluslararası bisiklet turu organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Salda Gölü çevresinde bisiklet turu organizasyonlarının yapılması hedefleniyor

Burdur İl Özel İdaresinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Öksüz, İl Özel İdaresinin kırsalda ve kentte alt yapı, üst yapı, eğitim, sağlık, kültür, turizm, spor ve sosyal alanlarında, vatandaşın hayatına dokunan önemli hizmetleri hayata geçirdiğini aktardı.

Geçen yıl alt yapıya yaklaşık 250 milyon, üst yapıya da 316 milyon lira olmak üzere toplamda 566 milyon liralık yatırım harcaması yaptıklarını kaydeden Öksüz, İl Özel İdaresinin imkanlarıyla Salda Gölü çevresindeki mevcut yolun 15 kilometrelik kısmını paylaşımlı bisiklet yoluna dönüştürdüklerini anlattı.

Öksüz, "Amacımız Salda Gölü'nün çevresindeki bisiklet yolunu tamamlayarak burada ulusal ve uluslararası bisiklet turu organizasyonlarının yapılmasını sağlamak. Türkiye Bisiklet Federasyonuyla da görüştük. Yetkililer buraya gelip inceleme yaptı, ilk izlenimleri olumlu. Onların görüşleri doğrultusunda organizasyonlar yapma hedefimiz var." diye konuştu.

"Kapalı sistem tarımsal sulamada 53 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı"

Kentin kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceklerine işaret eden Öksüz, şöyle devam etti:

"Tarımsal sulamada kapalı sisteme öncelik vererek çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2023'te 83 bin metre, son yirmi yılda 614 bin metre kapalı tarımsal sulama hattı yapıldı. Bu yatırımla kapalı sistem sulamada 53 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. 2005-2023 yılları arasında il genelindeki alt yapı yatırımlarının günümüz maliyetinin toplamı 4 milyar 374 milyon 460 bin lira. Burdur Gölü'nün kenarında bir cazibe merkezinin oluşturulmasına yönelik de bazı proje çalışmalarımız var. Bunlarda mesafe aldık, 2024'te gayretle çalışacağız ve inşallah o projeleri de gerçekleştireceğiz."

Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Başkanı Asım Ertilav ile İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık da katıldı.

ETİKETLER
Burdur
Sıradaki Haber
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:27
Pentagon: Irak'taki ABD askerlerinin durumu için taraflar görüşmelere başlayacak
19:08
BM: İnsanların karınlarını doyuracak yiyecek bulamadığı Gazze'de durum çok trajik
19:33
Emeklilere yüzde 49,25 zam Meclis'te kabul edildi
18:52
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:51
Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 10 firma hakkında soruşturma açıldı
18:13
Hırsızlıktan 346 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
FOTO FOKUS
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ