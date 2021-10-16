Muş İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ile faaliyetlerinin açığa çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda Malazgirt ilçesinin Erence köyünde 2014 yılında köy komisyonu kurulduğu açıklandı:

"Sözde köy komisyonuna üye oldukları tespit edilen 13 şüpheli şahsa yönelik 12 Ekim'de Muş merkezli kentte ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon faaliyeti icra edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli ifadesi alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Gözaltına alınan 7 şüpheli ise 14 Ekim'de savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Malazgirt Sulh Ceza Hakimliğinin ilgili kararı gereği 'Adli kontrol şartı' ile serbest bırakılmıştır. Terör örgütü ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir."