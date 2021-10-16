Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yoğurt kovasında uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da yoğurt kovasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki arama noktasında yol kontrolü gerçekleştirdi.
Durdurulan bir araçta kimlik kontrolü yapan ekipler, şüphelendikleri A.Y'nin yanındaki yoğurt kovasını kontrol etti.
Kovada peynirin alt kısmına gizlenmiş 400 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Y, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
Etiketler: Diyarbakır Uyuşturucu
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