İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi kırsalında düzenlediği operasyonda 2 aracı durdurdu.

Araçlarda, dedektör köpekler İmla, Ezber ve Unsur'un katılımıyla yapılan aramada, 11 kilo 60 gram metamfetamin, 10 kilo 572 gram kubar ve 582 gram toz esrar ele geçirildi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.