Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 154 gram esrar ve 11 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi kırsalında düzenlediği operasyonda 2 aracı durdurdu.
Araçlarda, dedektör köpekler İmla, Ezber ve Unsur'un katılımıyla yapılan aramada, 11 kilo 60 gram metamfetamin, 10 kilo 572 gram kubar ve 582 gram toz esrar ele geçirildi.
Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Bingöl Uyuşturucu
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