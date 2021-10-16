Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de cami inşaatındaki göçükte bir işçi yaralandı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde cami inşaatında meydana gelen göçük sonucu bir işçi yaralandı.
Yeni Mahalle'de yapımı devam eden camideki inşaat çalışması sırasında yan duvar kalıbı çöktü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçi Halil İbrahim Taşkın'ı alandan çıkardı.
Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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