Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf ve Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Nilda İçmeli, 15 zeka oyununu "Atlas Game" isimli Android ve IOS uygulamasına dönüştürdü.

13 yaşındaki Nilda, salgın döneminde uzaktan eğitime geçildiği için BİLSEM'de dijital tasarım, oyun ve animasyon atölyelerinde tek ya da arkadaşlarıyla oynadığı analitik ve bilişsel yetenekleri geliştiren oyunlardan uzak kaldı.

Bu süreçte oyunları dijital dünyaya aktarıp arkadaşlarıyla oynamak isteyen Nilda, fikrini BİLSEM'deki yöneticilerine açtıktan sonra uygulama için kolları sıvadı.

Son güncellemeler için de destek alıyor

Dünya ve Türkiye'yle ilgili bilgilerin olduğu, hikayeleştirilmiş tarzıyla dikkat çeken oyun için üniversite öğrencisi kuzeniyle bir yıl çalışan Nilda İçmeli, Android ve IOS marketlere girmek için merkezdeki öğretmenleriyle son güncellemeleri yapıyor.

"Atlas Game", her seviyesi bilgiye dayalı olduğu için tüm velilerin gönül rahatlığıyla çocuklarına oynatabileceği bir oyun olma özelliğini taşıyor.

Oyun, çocukların hızlı ve analitik düşünme becerilerini artırarak, dünya üzerindeki ülkeleri gezip onlara ilişkin bilgi almalarına olanak tanıyor.

Uygulama, tamamlandıktan sonra Android ve IOS marketlerde ücretsiz indirilebilecek.

"Oynayamadığım oyunları dijitale aktarmak istedim"

6 yıldır BİLSEM öğrencisi olan Nilda, zeka oyunlarına ilgisini ve Atlas Game uygulamasının sürecini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

BİLSEM'deki en sevdiği dersin "Akıl oyunları dersi" olduğunu söyleyen Nilda, "Pandemide merkezden ayrı kaldığımda en çok zeka oyunlarını özledim. Evde kendi kendime oynasam da etkileşim olmadığı için hoşuma gitmiyordu. O dönemde aklıma burada oynadığımız oyunları birleştirip dijitale aktarmak fikri geldi. Fikrimi müdürüme anlattım, o da beğendi ve kuzenim İrem ablamla oyunu geliştirmeye başladık" dedi.

İmam hatip öğrencisi Nilda, oyunun diğer oyunlardan farklı olması ve insanlara katkı sağlaması için çalıştıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Oyunun içinde pratik zekayı, analitik zekayı geliştirmeye yönelik 15 farklı oyun var. Oyunda aynı zamanda kültürel zenginliklere de yer vermeye çalıştık. Oynarken dünya ve Türkiye’den yerler var. Uzayla ve bilim insanlarıyla ilgili bilgiler var. Herkes için ilgi çekici bir oyun olacağını düşünüyorum."