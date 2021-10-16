Burundi Sağlık Bakanlığı, Çin'den gelen 500 bin doz Sinopharm ile halkın gelecek haftadan itibaren aşılanmaya başlanacağını duyurdu.

Ülkeye, ay sonunda Dünya Bankasından da aşı gelmesi bekleniyor.

COVID-19 verilerini günlük olarak paylaşmayan ülkede yaklaşık 20 bin vaka ve 38 ölüm görüldü.