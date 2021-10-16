Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burundi halkı COVID-19'a karşı aşılanacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuzey Kore ve Eritre gibi koronavirüs aşılamasının yapılmadığı 3 ülkeden biri olan Burundi'de halk, aşılanmaya başlanacak.
Burundi Sağlık Bakanlığı, Çin'den gelen 500 bin doz Sinopharm ile halkın gelecek haftadan itibaren aşılanmaya başlanacağını duyurdu.
Ülkeye, ay sonunda Dünya Bankasından da aşı gelmesi bekleniyor.
COVID-19 verilerini günlük olarak paylaşmayan ülkede yaklaşık 20 bin vaka ve 38 ölüm görüldü.
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