Kuzey Makedonya’da yerel seçimlerin ilk turu 17 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

27 Eylül’de başlayan kampanya sürecinin ardından bugün ülkede seçim sessizliği hakim.

1 milyon 824 bin 864 kayıtlı seçmen, 81 belediyenin başkanını ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

303 aday yarışıyor

Seçimde, toplam 303 aday belediye başkanlığı için yarışıyor. Belediye meclis üyeliği için ise toplam 567 liste bulunuyor.

Ülke tarihinde ilk defa Makedon ve Arnavut partileri arasında seçim öncesi koalisyon imzalandı.

İlk turda oyların %50’sinden fazlasını alan aday belediye başkanlığına seçilecek. Hiçbir adayın oy çoğunluğu sağlayamaması durumunda, en fazla oyu alan iki aday arasında ikinci tur 31 Ekim’de düzenlenecek.

Kuzey Makedonya’da yaklaşık yüzde dörtlük nüfusa sahip Türkler, üç siyasi parti ile seçime katılıyor.

Türk partileri beş belediyede toplam altı belediyede başkan adayı ile yarışacak.