Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da tarım aracı ile otomobil çarpıştı
Isparta'nın Senirkent ilçesinde pat pat olarak bilinen tarım aracının otomobille çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Yunus Koldemir idaresindeki otomobil, Senirkent-Şuhut-Yalvaç-Eğirdir yolu Dörtyol Kavşağı'nda Ali Köse'nin kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tarım aracının sürücüsü Ali Köse, kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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