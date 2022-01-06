Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya ekibi ikinci yarı hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz, yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen ilk yarıda iyi bir performans ortaya koyduklarını belirtti.

Devre arasında Gizem Çerağ Düzeltir ve Aybüke Yazıcı transferleriyle takımı güçlendirdiklerini aktaran Yılmaz, "Önümüzdeki günlerde bir yabancı oyuncu alma durumumuz var. Yeni transferle beraber Sultanlar Ligi’ne çıkmayı hedefliyoruz. Bunu da başaracak gücümüz var." ifadelerini kullandı.

İlk yarıyı değerlendiren başantrenör Ali Kamberoğlu da sezona sakatlıklar dolayısıyla sıkıntılı başladıklarını kaydetti.

Kamberoğlu, "Sakatlıkların ardından takım olgusu iyice oluşmaya başladı. Uyum problemimiz vardı. Bu uyum problemimizi kısa sürede atlattığımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculardan İrem Özgür de devre arasında yoğun bir tempoda çalıştıklarını ve liderliği sürdürmek istediklerini vurguladı.

Muratpaşa Belediyespor ile Fethiye Bahçeşehir Koleji arasında oynanacak karşılaşma, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.