Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karavan tutkunları Afyonkarahisar'da bir araya gelecek
[Fotoğraf: AA]
Karavan tutkunlarını bir araya getirecek KaravanFest, 21-23 Ocak'ta Afyonkarahisar'da düzenlenecek.
Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilecek ve Afyon Motor Sporları Merkezi Uluslararası Kamp Karavan Alanı'nda, dünyanın termal altyapılı tek karavan merkezinde yapılacak festivale, yüzlerce karavanın katılması bekleniyor.
Sürdürülebilirlilik ve mobiliteye yatırım yapan markaların yer alacağı KaravanFest'te markalardan alan ücreti de alınmayacak.
Festivalde konserler, gastranomi partileri, karavan söyleşileri ve gezilerin de olacağı birçok etkinlik düzenlenecek.
Etiketler: Afyonkarahisar
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