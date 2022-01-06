Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da çarptığı yayanın ölümüne neden olan halk otobüsü şoförü tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaya geçidinde çarptığı kadının ölümüne neden olan halk otobüsü sürücüsü, tutuklandı.
Dün yaşanan kazanın ardından Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan sürücü Ali U'nun (55) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen sürücü, hakimlikçe tutuklandı.
Uncubozköy Mahallesi Cemal Ergün Caddesi'nde yaya geçidi üzerindeki Emine Parlak (45), Ali U'nun kullandığı halk otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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