Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da devenin ısırdığı kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Çine ilçesinde gezintiye çıkardığı devenin ısırması sonucu yaralanan kişi, tedavi altına alındı.
Aydın'da Yolboyu Mahallesi'nde oturan Gürbüz Pala, güreşlere hazırlamak için gezintiye çıkardığı devesinin saldırısına uğradı.
Kolundan ısırılan Gürbüz Pala'nın vücudunda da kırıklar oluştu.
Pala, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Pala, buradan da Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Aydın
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