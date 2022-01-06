Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
[Fotoğraf. AA]
Kilis'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.
Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatını desteklemek için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ekipler, Beşenli Devlet Avlağına 1000 kilogram yem bıraktı.
Etiketler: Kilis Doğal Yaşam
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