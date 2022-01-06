Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki satışı ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Antakya ve Defne ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 82 litre sahte içki, 18 litre etil alkol ve 15 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Şüpheliler T.K, Ö.A, V.C. ve A.K. gözaltına alındı.