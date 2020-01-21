Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'daki müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, 2019'da bir önceki seneye göre yaklaşık iki kat arttı.

Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi doğal güzellikleriyle ünlü ilçelerinde milyonlarca turist ağırlayan Muğla, tarihi zenginlikleriyle de ön plana çıkıyor.

Birçok turist, deniz, kum ve güneşin yanında geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan antik kentler ile buralarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeleri gezmek için bölgeyi tercih ediyor.

Vali Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'nın konaklama turizminin yanı sıra son yıllarda kültür turizmi açısından önemli bir merkez haline gelmeye başladığını söyledi.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin bölgelerine gösterdiği rağbetin her geçen yıl arttığını belirten Civelek, Muğla'nın, bünyesindeki ören yerleri ve müzelerle ilgi odağı haline geldiğini vurguladı.

Civelek, "Muğla'daki müze ve ören yerlerini geçen yıl 1 milyon 394 bin 436 kişi ziyaret etti. Önceki yıl ise bu sayı 690 bin 552 kişiydi. Genel olarak değerlendirdiğimizde ziyaretçi sayılarındaki artış iki katına çıktı." bilgisini verdi.

Muğla'daki birçok antik kentin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığına dikkati çeken Civelek, özellikle Milas'taki Karia Kralı Hekatomnos'a ait mezar ve çevresinde elde edilen buluntular, Beçin Kalesi, Kayaköy, Lagina, Stratonikeia, Kaunos, Euromos, Labranda ve Tloss'un da aralarında bulunduğu tarihi zenginliklerle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlattı.

En fazla Marmaris Müzesi ziyaret edildi

Civelek, Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yeniden yaptırdığı, "Kale Müze" olarak da bilenen Marmaris Kalesi'ndeki müzenin, geçen yıl da özellikle yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerin başında geldiğini söyledi.

Marmaris Müzesi'ni geçen yıl 129 bin 469 kişinin ziyaret ettiğini belirten Civelek, burasının Türkiye'de en çok gelir getiren müzeler arasında yer aldığına, çok sayıda sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Civelek, "Saint John Şövalyeleri'nin inşa ettiği ve Bodrum Kalesi'nde kurulu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, iki yıllık restorasyon çalışmalarının ardından geçen senenin ikinci yarısında ziyarete açıldı. Bu müzeyi ise 48 bin 554 kişi ziyaret etti. Yine Bodrum'daki Zeki Müren Müzesi'ni 75 bin 223 kişi gezdi." ifadelerini kullandı.

Sedir Adası en çok ziyaret edilen ören yeri

Civelek, altın sarısı kumu ve mavinin farklı tonlarını bir arada barındıran deniziyle ilgi çeken Sedir Adası'nın geçen yıl yine ziyaretçi akınına uğradığını dile getirdi.

Marmaris'e yaklaşık 25 kilometre uzaktaki adanın, antik yerleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olduğunu ifade eden Civelek, adanın geçen yıl 671 bin 311 kişiyle rekor ziyaretçi sayısına ulaştığını bildirdi.

En çok ilgi gören ikinci ören yerinin Fethiye'deki tarihi Kayaköy yerleşim alanı olduğunu anlatan Civelek, tarihi mahallenin 2019'da 98 bin 812 kişi tarafından gezildiğini söyledi.

Civelek, Datça ilçesindeki Kinidos Antik Kenti'nin ise 56 bin 820 kişiye kapılarını açtığını kaydetti.

Cumhurbaşkanının ziyareti ilgiyi artırdı

Vali Civelek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaretinin ardından ören yerine ilginin arttığını vurguladı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki 3 bin yıllık kenti geçen yıl 24 bin 518 kişinin gezdiğini belirten Civelek, "Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde önemini sürdüren Stratonikeia'da 12 ay kazı çalışması yürütülüyor. Stratonikeia'nın bu yıl daha fazla ziyaretçi ağırlamasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA