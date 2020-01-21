Türkiye'nin kültür, tarih ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıkan turizm merkezi Kapadokya, yarıyıl tatilinde yerli turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi manastırları ile at, deve, sıcak hava balon ve ATV araç turlarıyla dünyaca ünlü Kapadokya bölgesine, okulların tatil olmasıyla yerli turistler ilgi gösterdi.

Eşsiz manzarasıyla güzel görseller sunan Kapadokya'da turistler, Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Göreme, Uçhisar beldeleri, Çavuşin köyündeki açık hava müzeleri ve ören yerlerini geziyor.

Bölgedeki Güllüdere, Kılıçlar ve Aşk vadilerinde ATV motorlarıyla tura katılan ziyaretçiler, peribacaları arasında dolaşırken, durak noktalarında çevreyi gezerek fotoğraf çektiriyor.

Tatil için Kapadokya'yı tercih eden bazı konuklar açık hava müzeleri ve ören yerlerini ziyaret ederken bazıları da doğal kaya oluşumlarıyla kaplı arazilerde düzenlenen turlara katılıyor.

"Ailece tatil yapılabilecek en gözde yer"

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede, yarıyıl tatilinde yerli ailelerin yoğunluk oluşturduğunu belirtti.

"Yarıyıl tatilinde kayak merkezlerinden sonra en çok tercih edilen yer Kapadokya." diyen Durmaz, bölgede farklı etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

Durmaz, turistlerin çeşitli turlara katıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kapadokya, ailece tatil yapılabilecek en gözde yerlerden birisi. Her mevsim farklı güzelliklere sahip olan peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla bezeli bölgemizde kış mevsiminde de birbirinden güzel görseller oluşuyor. Yerli ve yabancı turistler bu eşsiz manzaranın keyfini yaşayabilmek için bölgemize ilgi gösteriyor."

Yarıyıl tatilini fırsat bilerek Eskişehir'den gelen Özge Şenmerdan, bölgenin coğrafi yapısının ilgi çekici olduğunu vurguladı.

Çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak arkadaşlarını da bölgeye davet ettiğini anlatan Şenmerdan, "Kapadokya, çok büyülü bir yer. ATV araçlarıyla düzenlenen tura katılarak bölgeyi gezeceğiz. Burası coğrafi güzellikleriyle mutlaka görülmesi gereken bir yer. Arkadaşlarımla yeniden gelmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

ATV ve at turuna yoğun ilgi

Elif Sude Alkan da farklı şehirlerden bölgeye gelen yakınlarıyla turistik merkezleri ziyaret ettiklerini belirterek, tarihi ve kültürel zenginliklere önem verenlere hayatlarında bir kez bile olsa mutlaka Kapadokya'yı görmeleri tavsiyesinde bulundu.

ATV motorlarla bölgeye gelen yerli konuklara yönelik tur düzenleyenlerden Murat Çıtak da hafta sonları daha yoğun olmak üzere misafirleri bölgede ağırlamaya çalıştıklarını, yerli turistler için gözde aktivitenin ise ATV turu olduğunu dile getirdi.

Çocuklarına karne hediyesi olarak Kapadokya'da ATV ve at turu hediye eden ailelerin çok fazla olduğunu aktaran Çıtak, "Bölgeye gelen yerli misafirlerimizi Güllüdere Vadisi, Çavuşin köyü güzergahında gezdirip, Aşk Vadisi'ne geçiyoruz. Burada da gün batımını izledikten sonra turu sona erdiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA