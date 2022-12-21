Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 10:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muğla'da uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs yakalandı
[Fotograf: İHA]
Muğla'da uyuşturucudan 11 yıl 8 ay kesinleştirilmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Muğla'nın Yatağan İlçesine bağlı Bozarmut Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 11 yıl 8 ay kesinleştirilmiş hapis cezası bulunan İ.K. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan İ.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu
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