Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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Edirne'de bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri C.A'yı Çavuşbey Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 27,62 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Edirne
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