Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Aralık Salı günü başlayan ve il genelinde etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve Aladağ ilçelerinde kaymakamlıklar tarafından eğitim öğretime tamamen veya kısmi olarak bir gün ara verilmesi kararı alındı.

Buna göre, Tufanbeyli'nin tamamında, Feke'de tüm taşımalı eğitimde ve merkez dışındaki tüm okullarda; Saimbeyli'de ulaşım sorunu oluşturabilecek taşımalı eğitim güzergahları ile köylerde, Aladağ'da taşımalı eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Kısmi olarak eğitim öğretimin devam ettiği söz konusu ilçelerde gerekli tedbirler alındığı kaydedildi.