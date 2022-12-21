Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı.

Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e indirildi.