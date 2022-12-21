Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2023 MTV yeniden değerleme oranı belirlendi...2023 MTV ne kadar olacak?
2023 MTV yeniden değerleme oranı belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, MTV oranı 2023 yılı için yüzde 61,5 olarak uygulanacak. 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9'dan yüzde 61,5’e indirildi. 2023 MTV oranları....
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı.
Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e indirildi.
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