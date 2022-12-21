Afganistan merkezli Hasht-e Subh Daily gazetesinin haberine göre, Taliban Halk Sağlığı Şefi Abdul Hakim Hakimi, eyaletin Shahjoy ilçesindeki kliniklerde son haftalarda "şüpheli" hastalığa yakalanan insan sayısında keskin bir artış görüldüğünü söyledi.

Gazete, her ikisinin de çocuk olduğu iki hastanın hastalıktan öldüğünü duyurdu.

Afganistan, dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biri ve 2021'de ABD'nin çekilmesinin ardından Taliban iktidarı ele geçirene kadar, halk sağlık sistemi neredeyse tamamen yabancı bağışçılar tarafından finanse ediliyordu.

Dünya Sağlık Örgütü artık Afganistan'ın sağlık sistemini “çökmenin eşiğinde” olarak görüyor.

Beş eyalet kliniğinden birinin açık olduğunu ve çocuk felci gibi hastalıkların endemik olduğunu bildiriyor

Kasım ayı sonlarında da Zabul'da salgını 300 kişiyi enfekte etti ve iki çocuğun hayatına mal oldu.