Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 08:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Kadirli-Andırın kara yolunun Yenigün köyü mevkiinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AKU 97 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen 01 R 4251 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada, sürücülerin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye
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