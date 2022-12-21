Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Bedri Rahmi Eyüpoğlu Sergi Salonu'nda 10 gün ziyarete açık olacak sergide, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 7 ressama ait 80 eser yer alıyor.

Öztürk, sanatın insanlarla buluşmasını çok önemsediğini belirterek, Görele'nin doğal güzelliklerini tuvale aktardıklarını söyledi.

Bunun bir başlangıç olduğunu dile getiren Öztürk, "Daha fazla sanatçının katılacağı, daha geniş çalıştaylar yapmak istiyoruz. Sanatçılar bulunduğu yeri güzelleştirirler, ülkenin güzelliklerini insanlara aktarırlar. Toplum olarak hepimizin estetik bakışa ihtiyacı var. Toplum olarak her şeye estetik olarak bakarsak bulunduğumuz yeri güzelleştiririz" dedi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener de Görele ve Şebinkarahisar ilçelerinde gerçekleştirilen sanat çalıştayında birbirinden güzel eserlerin ortaya çıktığını aktardı.

İlçenin kültür ve sanatta kendisini ispatladığını vurgulayan Erener, şunları kaydetti:

"İlçemizin doğal güzelliklerini resmeden, onları dünyaya tanıtan, özellikle gelip görenlerin aşık olduğu 'Delikli Taşın' bile tuvallere aktarıldığı muhteşem bir çalışma oldu. Yakın zamanda da Görele doğumlu olan Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ismini taşıyan güzel bir çalıştaya imza atacağız ve Görele'nin ismini her zaman olduğu gibi sanatta duyurmaya devam edeceğiz."