Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kente sokmak isteyen 7 kişi takibe alındı.

Teknik ve fiziki takip sonucu F.T., S.T., F.G., H.D., O.T., M.K. ve Ö.B.'nin kaldığı evi tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 76 gram sentetik uyuşturucu, 161 uyuşturucu hap, 10 sentetik ecza, 12 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 52 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.