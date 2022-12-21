Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 06:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu
Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kente sokmak isteyen 7 kişi takibe alındı.
Teknik ve fiziki takip sonucu F.T., S.T., F.G., H.D., O.T., M.K. ve Ö.B.'nin kaldığı evi tespit eden ekipler operasyon düzenledi.
Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 76 gram sentetik uyuşturucu, 161 uyuşturucu hap, 10 sentetik ecza, 12 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 52 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Düzce
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