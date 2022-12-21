Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 03:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı
Sakarya’nın Erenler ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Erenler ilçesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddialara göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.
Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri yanında bulunan silahla bir kişiyi vurarak yaraladı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Sakarya
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