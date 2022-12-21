Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 01:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 2 katlı binada yangın
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisinde 2 katlı bir binada yangın çıktı.
Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.
Binada hasara neden olan yangının, çocuklar bahçede ateşle oynadıkları sırada çıktığı öne sürüldü.
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