Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 00:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızlığı iddiası: 2 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce kentte park halindeki bir motosikletin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların B.T. ve A.O. olduğunu belirledi.
Adreslerinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş Hırsızlık
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