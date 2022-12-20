Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 19:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Servis otobüsüyle panelvan çarpıştı: 2 yaralı
Kırklareli'nde fabrika işçilerini taşıyan otobüs ile panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Hasan Y. idaresindeki otobüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen panelvan, Kızılcıkdere köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada panelvanda bulunan 2 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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