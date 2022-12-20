Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, karla kaplı üs bölgesinde zorlu hava koşullarında görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Akbıyık, sohbet ettiği güvenlik güçlerine başarı dileğinde bulundu.