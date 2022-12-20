Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari Valisi Akbıyık, karla kaplı 3 bin 200 rakımdaki üs bölgesini ziyaret etti
[Fotograf: AA]
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağlarında bulunan 3 bin 200 rakımlı üs bölgesini ziyaret etti.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, karla kaplı üs bölgesinde zorlu hava koşullarında görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya geldi.
Akbıyık, sohbet ettiği güvenlik güçlerine başarı dileğinde bulundu.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı
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