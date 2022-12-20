Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Riyad yönetiminin Yemen'de başlattığı "Mayın Temizleme Projesi (MASAM)" çerçevesinde Husi milislerce döşenen mayın ve mühimmatları temizleme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Bu kapsamda MASAM ekiplerinin Yemen'in Aden, Ed-Dali, Hudeyde, Lahic, Şebve ve Taiz kentlerinde bir hafta içinde 1259 patlamamış mühimmat, 130 anti-tank mayını, 15 anti-personel mayını ve 4 bomba olmak üzere toplam 1408 patlayıcıyı imha ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, aralık ayı içinde 2 bin 407 mayın ve mühimmatın, MASAM projesinin başladığı 2018'den bu yana da 377 bin 678 mayın ve mühimmatın temizlendiği bilgisi paylaşıldı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor.