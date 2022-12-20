Yozgat'ta gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Çatılar ve araçların üzeri karla kaplanırken, hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Yollarda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Sivas'da kar yağışı

Sivas'ta bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından araçların üzeri ve bazı bölgeler kısmen beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte sıcaklık sıfırın altında 2 derece ölçüldü.

Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesinin `Yüzüklerin Efendisi` filmindeki `Hobbit Evleri`nden esinlenerek inşa ettiği yamaç evleri ve çevresi de kısmen beyaz örtüyle kaplandı.