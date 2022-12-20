Sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle ağaçlar, binaların çatıları ve yollar karla kaplandı.Öğrenciler, okul bahçesinde kar topu oynadı.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda temizlik çalışması başlatırken vatandaşlar da ara sokaklar ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. İl Özel İdaresi ekipleri de kardan kapanan köy yollarında çalışma başlattı.

Vatandaşlardan Ahmet Ertaç, kent merkezine bu yıl ilk kez kar yağdığını belirterek, yağışın devam etmesini beklediklerini söyledi.