Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 00:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Elazığ'ın Palu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
E.T. idaresindeki otomobil, Baltaşı köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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