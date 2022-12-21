Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 08:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te bıçaklı ve sopalı kavga: 4 yaralı
[Temsili fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde husumetli iki grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Dün öğlen saatlerinde Akkent Mahallesi'ndeki bir sitede, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar, yanlarındaki bıçak ve sopalarla birbirlerini yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.
Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgada 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
Kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Gaziantep
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