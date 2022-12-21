Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan 2 sanığa hapis
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanıktan biri 8 yıl 4 ay, diğeri 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.
Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar M.R.A. ile E.A. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.
Son savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, cezalarında çeşitli nedenlerle indirim yaptığı sanıklardan M.R.A'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira para cezası, E.A'ya ise 4 yıl 2 ay hapis ile 8 bin 320 lira para cezası verdi.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu
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