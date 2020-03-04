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Muğla'da traktörden düşen sürücü öldü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde yoldan çıkan traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.
Yaşar Takım'ın (62) kullandığı 48 UF 690 plakalı traktör, Dörttepe Mahallesi'nde yoldan çıktı. Traktörden kayalık zemine düşen Takım, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Takım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Takım'ın cenazesi, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü..
Etiketler: Muğla Milas ilçesi traktör sürücüsüSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 12:34
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