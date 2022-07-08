Sarıgerme Mahallesi'ndeki bir otelin mavi bayraklı plajında, şezlongların arasında kaplumbağa yuvası olduğunu gören otel yetkilileri, durumu, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) bildirdi.

Plaja gelen DEKAMER görevlileri, caretta caretta yuvasının kaydını oluşturarak korumaya aldı.

DEKAMER görevlileri tarafından otel görevlilerine, yavru çıkışı dönemine kadar yuvanın korunması, plajdaki ses sistemi ve ışıkların azaltılması konusunda duyarlı olmaları için bilgilendirme yapıldı.

DEKAMER Arazi Sorumlusu Birol Çakıroğlu, Sarıgerme sahilinin DEKAMER'in koruma alanı bölgesi dahilinde olduğunu, ekipler ve gönüllülerle rutin olarak her hafta alanı kontrol ettiklerini söyledi.

Zaman zaman oteller bölgesinden otel yönetimleri tarafından gelen ihbarları değerlendirdiklerini ifade eden Çakıroğlu, "Bu sabah itibarıyla bölgeden bir otelden böyle bir ihbar aldık. Geldik, yuvayı bulduk. Kafesleme çalışması yaparak yuvayı koruma altına almış bulunuyoruz. Özellikle yavru çıkış zamanı çıkan yavrular suya, deniz tarafına ışık vasıtasıyla gidiyorlar. Bölgede çok fazla spot ışık vardı. Onlara uyarılarda bulunduk. Yavru çıkış zamanı kullanılmaması gerektiğini söyledik. Onlar zaten bilinçli davrandılar." dedi.

Çakıroğlu, caretta carettalar için yumurta bırakma, yuvalama sezonunun devam ettiğini ve ay ortalarına kadar süreceğini dile getirdi.

DEKAMER Koordinatörü Dr. Doğan Sözbilen de merkezin Dalaman-Sarıgerme kumsalında deniz kaplumbağalarının korunması ve izlenmesi çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.

Bölgedeki tesislerle ve otellerle sürekli irtibat halinde olduklarını vurgulayan Sözbilen, şunları söyledi:

"Bizim olmadığımız zamanlarda bir kaplumbağa faaliyeti olursa otel yetkilileri bizimle irtibata geçiyor ve yuvaları korumaya alıyoruz. TUI Care Vakfı'nın desteğiyle sürdürdüğümüz proje kapsamında oteller, yerel işletmeler ve okullarda eğitimlerimiz sürüyor. Bu sayede çalışanlar ve yerel halkın farkındalığını artırıyoruz ve çok farklı alanlardan insanlar deniz kaplumbağasına ilişkin faaliyetleri bize bildiriyor. Bu sayede hem tesisler hem de yerel halk koruma çalışmalarına dahil oluyor ve daha geniş bir etki yaratabiliyoruz."

Öte yandan, Sarıgerme sahilindeki yuva sayısının 7'ye ulaştığı bildirildi.