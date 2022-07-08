Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 11:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli bayramı yağışlı geçirecek
[Fotograf: İHA]
Denizli’de Kurban Bayramı’nın ilk 2 günü, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiğini açıklandı.
Denizli’de Kurban Bayramı’nın ilk 2 günü, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiğini açıklandı.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yapılan son değerlendirmelere göre; Denizli’de Kurban Bayramı’ndaki beklenen hava durumu tahminlerini açıkladı.
Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilen Denizli'de, Kurban Bayramının ilk 2 günü aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği belirtildi.
3 ve 4. günde ise parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 33 ile 37 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
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