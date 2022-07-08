Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2021'de başlayan ve 31 Ağustos 2022'de sona erecek 2021/2022 fındık ihraç sezonunun 10 aylık döneminde Türkiye'den 306 bin 653 ton ürün yurt dışına gönderilerek, karşılığında 1 milyar 810 milyon 72 bin 668 dolar girdi sağlandı.

Sezonun 10 ayında gerçekleşen fındık ihracatında önceki sezona göre miktarda yüzde 22, gelirde de yüzde 3 artış yaşandı. 127 ülkeye gerçekleştirilen ihracattan en büyük payı ise geleneksel ihraç pazarları olan Avrupa ülkeleri aldı.

Aynı dönem içinde Trabzon'dan 103 bin 77 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 562 milyon 223 bin 962 dolar gelir elde edildi.

Trabzon'dan gerçekleştirilen fındık ihracatında miktarda yüzde 20 artış, değer tutarda ise yüzde 9 düşüş yaşandı. Sezonun 10 ayında fındık ihracatının üçte birine tekabül eden yüzde 34'lük kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi, böylece il fındık ihracatındaki birinciliğini sürdürdü.

Belirtilen dönemde Trabzon'dan 61 ülkeye fındık ihraç edildi. En çok ihracat yapılan ülkeler İtalya, Almanya, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, ihraç sezonunun bitimine 2 ay kaldığını anımsatarak, sezonun artışla kapanacağından ümitli olduklarını, hem miktar hem de değer olarak hedeflenen rakamlara ulaşılacağını belirtti.

Cirav, tüm dünya pazarlarında olduğu gibi Türkiye'de de maliyet baskısı ve bunun sonucunda oluşan yüksek enflasyon baskısı altında zor bir dönemden geçildiğine işaret ederek, bu daralma ortamında dahi fındık ihracatının çok önemli bir başarı gösterdiğini vurguladı.

Süreç dolayısıyla ihracatçı firmaların ve üreticilerin yaşadığı sorunlara dikkati çeken Cirav, üreticinin yüksek maliyetler nedeniyle üretim ve hasat aşamalarında, ürünü değere dönüştüren ihracatçı kesiminin de hem üretim maliyetleri hem de finansman imkanlarına erişim aşamalarında desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.