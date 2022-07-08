Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ hayvan pazarındaki 1 tonluk boğaya 75 bin lira fiyat
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'da kurbanlık almak isteyenler arife günü hayvan pazarlarında yoğunluk oluşturdu.
Pazarlarda besiciler ile müşteriler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.
Çerkezköy hayvan pazarındaki 1 ton 50 kilogram ağırlığıyla sahiplerinin "Paşa" ismini verdiği boğa pazara girenlerin dikkatini topluyor.
Hüseyin İşcan ve Hasan Çıkman'ın yetiştirdiği boğa için 75 bin lira isteniyor.
İşcan, 3 yaşındaki boğanın merada yetiştirildiğini ve ortalama 700 kilogram et vereceğini söyledi.
Etiketler: Tekirdağ Hayvancılık Kurban Bayramı
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