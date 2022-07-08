Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 10:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tek tekerli hız denemesi kaza ile sonuçlandı: 3 motosiklet karıştı, 2 kişi yaralandı
[Fotograf: DHA]
Çatalca'da gezi yapan motosikletli grup kaza yaptı. Tek teker üzerinde gitmeye çalışırken hız yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek diğer motosikletlere çarptı.
Çatalca Yolu Beylikdüzü istikametinde geçtiğimiz pazar günü 15.30 sıralarında motosikletlilerin grup gezisi sırasında kaza meydana geldi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, diğer motosikletlere çarptı.
3 motosikletin devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza grup içindeki bir sürücünün kask kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde sürücünün tek teker üzerinde kullandığı motosikletle hız yaptığı bu sırada kazanın yaşandığı görülüyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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