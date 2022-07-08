Artvin’de edinilen bilgilere göre kaza, Yusufeli ilçesinde bağlı Bademkaya köyünde meydana geldi. Ahmet Çokadar’ın (74) ile eşi Yadigar (68) sabah saatlerinde ATV aracı ile birlikte evlerinden yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıkta bulunan çeşmeye su doldurmaya gittikleri ve bir daha kendilerinden haber alınamadı.

Bunun üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Gece geç saatlerde gelen ihbarla beraber harekete geçen Artvin İl Afat ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Timi ve köylülerin yardımıyla bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin dron kullandığı gayretli çalışmaları neticesinde köyün Kakanduka mevkiinde yoldan yaklaşık 200 metre uçurumdaki dere yatağında çiftlerin cansız bedenine gece yarısı ulaşıldı.

Çiftlerin cansız bedenleri halat ve sedye yardımıyla ekiplerce uçurumdan güçlükle çıkartılarak, otopsi yapılmak üzere 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

